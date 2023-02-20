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الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 26 مسجدًا جديدًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزارة الأوقاف افتتاح 28 مسجدًا يوم الجمعة 24 / 2 / 2023م، منها (26) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (713) مسجدًا، منها (573) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(140) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف أسيوط

 

م – المسجد وعنوانه

1. آل موسى – الشغبة – أسيوط

2. الشرقي – أبو الهدر- ديروط

3. أبو غديد الأهلي – الواسطى – الفتح

4. خاتم المرسلين – نجع سويلم – ديروط

5. القاضي – سرقنا – ديروط

6. أحمد أبو عزيزة – نجوع المعادي – البداري

7. الحكيم – باويط – ديروط

8. التوحيد – عواجه – ديروط

 

مديرية أوقاف المنيا

م – المسجد وعنوانه

9. الرحمن الشرقي – نزلة أسمنت – أبو قرقاص

10. الرحمة أبو الريش – شارونا – مغاغة

11. محمد قطب – طنبدي – مغاغة

12. عزبة حليم جبران – مركز ملوي

13. العدلية – عزبة العدلية – منشأة عبد الله – العدوة

14. الغربي – ابطوجة – صندفا

 

مديرية أوقاف الغربية

م – المسجد وعنوانه

15. البراهمة – العامرية – المحلة ثان

16. الإصلاح – كفر حجازي – المحلة ثان

17. التوحيد – السجاعية – المحلة الكبرى

 

مديرية أوقاف الشرقية

م – المسجد وعنوانه

18. الكبير – م أبو عامر – الحسينية

 

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م – المسجد وعنوانه

19. المسجد الجامع – مدينة الفرافرة

مديرية أوقاف القليوبية

م – المسجد وعنوانه

20. الفتاح العليم – كفر الشوبك – شبين القناطر شرق

21. سيدي حمزة – شبرا هارس – طوخ – قها

22. الحاج أنور الجلب – كوم أشفين – قليوب

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م – المسجد وعنوانه

23. أبو إسماعيل – عزبة أبو إسماعيل – دقميرة – كفر الشيخ شرق

 

مديرية أوقاف المنوفية

م – المسجد وعنوانه

24. السلام – عزبة مخالي – فيشا الكبرى – منوف

 

مديرية أوقاف قنا

م – المسجد وعنوانه

25. العتيق – السلامية – مركز نجع حمادي

 

مديرية أوقاف دمياط

م – المسجد وعنوانه

26. الصحابة – جمصة- كفر البطيخ

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 

مديرية أوقاف المنوفية

م – المسجد وعنوانه

1. عبد العزيز آل راشد – زنارة – مركز تلا

 

مديرية أوقاف أسيوط

م – المسجد وعنوانه

2. خالد بن الوليد- كوم إنجاشة – ديروط

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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