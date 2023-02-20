شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 26 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
م – المسجد وعنوانه
1. آل موسى – الشغبة – أسيوط
2. الشرقي – أبو الهدر- ديروط
3. أبو غديد الأهلي – الواسطى – الفتح
4. خاتم المرسلين – نجع سويلم – ديروط
5. القاضي – سرقنا – ديروط
6. أحمد أبو عزيزة – نجوع المعادي – البداري
7. الحكيم – باويط – ديروط
8. التوحيد – عواجه – ديروط
مديرية أوقاف المنيا
م – المسجد وعنوانه
9. الرحمن الشرقي – نزلة أسمنت – أبو قرقاص
10. الرحمة أبو الريش – شارونا – مغاغة
11. محمد قطب – طنبدي – مغاغة
12. عزبة حليم جبران – مركز ملوي
13. العدلية – عزبة العدلية – منشأة عبد الله – العدوة
14. الغربي – ابطوجة – صندفا
مديرية أوقاف الغربية
م – المسجد وعنوانه
15. البراهمة – العامرية – المحلة ثان
16. الإصلاح – كفر حجازي – المحلة ثان
17. التوحيد – السجاعية – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الشرقية
م – المسجد وعنوانه
18. الكبير – م أبو عامر – الحسينية
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م – المسجد وعنوانه
19. المسجد الجامع – مدينة الفرافرة
مديرية أوقاف القليوبية
م – المسجد وعنوانه
20. الفتاح العليم – كفر الشوبك – شبين القناطر شرق
21. سيدي حمزة – شبرا هارس – طوخ – قها
22. الحاج أنور الجلب – كوم أشفين – قليوب
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م – المسجد وعنوانه
23. أبو إسماعيل – عزبة أبو إسماعيل – دقميرة – كفر الشيخ شرق
مديرية أوقاف المنوفية
م – المسجد وعنوانه
24. السلام – عزبة مخالي – فيشا الكبرى – منوف
مديرية أوقاف قنا
م – المسجد وعنوانه
25. العتيق – السلامية – مركز نجع حمادي
مديرية أوقاف دمياط
م – المسجد وعنوانه
26. الصحابة – جمصة- كفر البطيخ
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنوفية
م – المسجد وعنوانه
1. عبد العزيز آل راشد – زنارة – مركز تلا
مديرية أوقاف أسيوط
م – المسجد وعنوانه
2. خالد بن الوليد- كوم إنجاشة – ديروط