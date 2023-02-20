شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من تكرار الانقطاعات بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-
1- المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من مغذي جهد متوسط نكلا العنب خروج موزع إيتاي البارود رقم (3).
2- تم عمل الصيانة اللازمة على شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض للمنطقة محل الشكوى عن طريق فريق الصيانة بالهندسة.
- تم تركيب منظم جهد على المغذي لتحسين الجهد.
3- تم قياس الجهد عند منزل الشاكي ووجد 212 فولت.
4- تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).