شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر تخفيف مناهج الترم الثانى.. ننشر محذوفات مادة الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للطلاب للاطلاع والتعلم الذاتى، حيث ينشر الخليج 365 الدروس المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى فى مادة الرياضيات للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دروس للإطلاع والتعلم الذاتى بمنهج مادة الرياضيات للصفين الثانى والثالث الإعدادى كالتالى:

أولا: منهج الصف الثانى الإعدادى.

- الوحدة الأولى الدرس السادس التحليل بإكمال المربع" الشرح " صفحتى 15 و16، وما يخصص للاطلاع تمرين 1-6 صفحة 6 بالكامل نشاط بنهاية الوحدة صفحة 6.

- الوحدة الثانية، ما يخصص للاطلاع، تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8 و9و 10صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة رقم 18 واختبار الوحدة مسائلة رقم 4 صفحة 18.

- الوحدة الثالثة:

- تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى 10 صفحة 19 و20 ونشاطها بنهاية الوحدة صفحة 21.

- الوحدة الخامسة.

- ما يخصص للإطلاع والتعلم الذاتى، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 41 .

ثانيا كتاب الرياضيات للصف الثالث الإعدادي علما بأن ترقيم الصفحات للنسخة 2022,2023.

- الوحدة الأولى ما يخصص للإطلاع والتعلم الذاتى نشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 12.

- الوحدة الثانية، نشاط بنهاية الوحدة صفحة ١٢.

- الوحدة الثالثة تمارين 2 و30 مسائل 5و 6و 7 صفحة 15 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 16.

- الوحدة الرابعة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 24 و25.