التعليم العالى: إطلاق منصة لتدريب وتوظيف طلاب الجامعات وربطهم سوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتوظيف، أن الوزارة ستعمل على إطلاق منصة تسجيل طلاب الجامعات والشركات عليه خلال أسبوعين، موضحا أن الهدف من ذلك تيسير حصول الطلاب على فرص تدريبية لطلاب الفرق الثالثة والرابعة بالكليات وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور أيمن فريد خلال كلمة له بمؤتمر إطلاق برنامج "التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف"، بحضور غاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية ووزيرى التربية والتعليم والقوى العاملة، أن المنصة تعمل على طرح فرص العمل المختلفة وبرامج التدريب مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم 7 جامعات وتعمل الشركات على تسجيل البيانات لربط الخريجين لاحتياجات سوق العمل .

وكان قال الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات لا يتوقف دورها على التعليم والبحث العلمى فقط، وإنما سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة يتمثل فى خدمة خطط تنمية الدولة واحتياجات المجتمع عبر طلابها، بالإضافة إلى ربط دور الجامعات وخدماتها المقدمة بالأقاليم المختلفة.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمته بمؤتمر وتدشين برنامج "التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف"، بحضور غاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بمصر ووزيرى التربية والتعليم والقوى العاملة، أنه سيتم إنشاء مراكز بالجامعات للإرشاد المهنى والتوظيفى ترشد وتساعد الطالب على التوجيه الأمثل لوظائف المستقبل فى سوق العمل، بالإضافة إلى صندوق دعم الابتكار والإبداع داخل الجامعات، ويقوم على تعليم كل الطالب وتدريبهم على الحصول على وظيفة.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الوزارة بصدد تدشين وإطلاق صندوق التوظيف للجامعات، مؤكدا أنه جارى إعداد القانون المنظم للصندوق وطبيعة عمله.