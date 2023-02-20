شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 8 آلاف و554 متقدما في حركة الترشيح الوزاري لتسجيل الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تسجيل 8554 متقدما في حركة الترشيح الوزاري للتسجيل للدراسات العليا بالجامعات للعام الدراسي (2022/23).
وأضاف «عبدالغفار» أن عدد المستوفين للشروط من جميع التخصصات الطبية بلغ 5170 مرشحا، بنسبة بلغت 60% من إجمالي المتقدمين، و10% للمتقدمين من المناطق النائية والحدودية، موضحا أن المستوفين بينهم 2772 طبيبا بشريا، و1637 طبيب أسنان، و128 صيدلي، و17 علاج طبيعي، و615 أخصائي تمريض.
وأوضحت «خيرالله» أن التواصل مع الإدارة العامة للمنح والبعثات، يتم من خلال جهة العمل الأصلية (إدارة التدريب بمديريات الشئون الصحية أو إدارة التدريب بأمانة الصحة النفسية أو إدارة التدريب بأمانة المراكز الطبية المتخصصة).
جدير بالذكر أن الإعلان عن حركة الترشيح الوزاري للعام الدراسي 2023/24 سيكون خلال شهر أبريل المقبل عبر الحساب الخاص بالإدارة العامة للبعثات والمنح على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» https://www.facebook.com/profile.php?id=100057843811483&mibextid=ZbWKwL، وكذلك إدارات التدريب بالجهات المعنية.