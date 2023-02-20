شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: استحداث مسار الإرشاد المهنى وحصول الطلاب على شهادتي تخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء لبعض الوظائف وهو الأمر الذى يتطلب تسليح الطلاب بالمهارات للانطلاق فى سوق العمل، موضحا أن يجب العمل على ربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال كلمة له بمؤتمر إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور غاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية ووزيرى التربية والتعليم والقوى العاملة وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية أن المسار الأول فى التعليم الأكاديمي وهذا خاص بالنواحى الأكاديمية ويستهدف مساعدة الطلاب فى اختيار مساره وتخصصه وبعد ذلك سيتم العمل على البرامج الدينية لتفصيل البرنامج الدراسى للطالب وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وتابع وزير التعليم العالى ، أنه سيتم استحداث مسار جديد وهو مسار الإرشاد المعنى داخل الجامعات لاستقبال الطلاب ووضع البرنامج المهنى الوظيفى وأهمية ذلك هو التعرف على فرص العمل الموجودة فى سوق العمل ، لافتا إلى أن الطالب سيحصل على شهادتين شهادة أكاديمية وأخرى مهنية مؤكدا أن ذلك المسار سيكون موازى ويمنح شهادة يتسلمها فى النهاية الطالب.