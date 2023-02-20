شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم 7 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن الوزارة تعمل على ربط سوق العمل ببرامج التعليم فى الجامعات والطلاب، موضحا أن الجامعات لها دور يتمثل فى خدمة خطط التنمية فى الدولة وأن الباحثين يساهموا فى خطط تنمية واحتياجات الدولة.

واستعرض وزير التعليم العالى، أن رؤية 2030 أوضحت الأنشطة الموجودة وتم ربط الجامعات لمعرفة دورها فى كل إقليم وبدأنا نقول إن الجامعات لها دور فى تحقيق رؤية الدولة 2030 ، مشيرا إلى أن هناك 7 ركائز هامة للجامعات لتحقيق التكامل بين الجامعة والوظائف وسوق العمل والبرامج البينية يحتاجها سوق العمل.

وتابع وزير التعليم العالى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لتدشين و إطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بحضور غاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية، ووزير التربية التعليم ووزير القوى العاملة وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية.