شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لا يوجد مشكلة فى الأسمدة والتعاونيات سيكون لها دور ملموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات واسعة حول عدد من القضايا في الملف الزراعي، بحضور وزير الزراعة السيد القصير .

وتساءل النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور الجمعيات التعاونية لدعم الفلاحين والمزارعين، مشيراً إلي الحاجة إلي تطوير كامل للمنظومة وليس التشريع فقط، قائلاً: لو مقدرناش نستفيد من الموارد الموجودة لدينا سيكون لدينا مشكلة، ونحن أصحاب تجربة هامة فى التعاونيات الزراعية ويجب التعامل معها لحل مشكلات الفلاحين .

وأبدي "نجاتي" تعجبه من عدم معرفة الوزير بوجود دراسة متكاملة يجري مناقشتها تحت قبة المجلس داخل لجنة حقوق الانسان للنهوض بالقطاع التعاوني، مستنكرا التمثيل الحكومي الضعيف لوزارة الزراعة خلال مناقشتها.

من جانبه عقب السيد القصير وزير الزراعة، قائلا: موضوع التعاونيات مهتمين به ونتوقع دور ملموس للتعاونيات فى المرحلة القادمة .

واوضح وزير الزراعة، إن تعديل القانون الحالي للتعاونيات متفقا مع "نجاتي" في أن المسألة ليست تعديل تشريعى فقط ولكن يجب الاستفادة من تجارب التعاونيات الزراعية الأخري لدعم الزراعة التعاقدية، ونعمل على الاستفادة به .

وحول تساؤلات النواب عن غياب الأسمدة، قال السيد القصير وزير الزراعة إن هناك مخزون كافي من الأسمدة يصل لنحو 271 ألف طن سماد، وهو موجود فى الجمعيات، لافتاً إلي تكليفاته بالصرف بحد أقصى شيكارتين عن كل فدان وبالتالى لاتوجد إيه أزمات .

وشدد السيد القصير وزير الزراعة على اهتمام الدولة بإنتاج وصناعة السكر ومحصول القصب، لافتا إلى توجه الدولة لتحويل نظام الري فى محافظات قنا والأقصر وأسوان سيتم تحويلهم للرى الحديث للاستفادة منهم باعتبارهم اكبر مناطق لزراعة القصب .