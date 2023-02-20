شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى المستشار سمير البهى: فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الإثنين: لقد فقدنا قيمةً وقامة وطنية كبيرة، أدَّى دَوره وواجبه الوطني في أعلى منصات القضاء على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة المستشار سمير يوسف البهي، ولكلِّ أهله وذويه وزملائه ومحبيه… وكل أعضاء الأسرة القضائية، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهلَه وذويه خالص الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".