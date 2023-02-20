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مفتى الجمهورية ينعى المستشار سمير البهى: فقدنا قيمة وقامة وطنية كبيرة

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

 

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الإثنين: لقد فقدنا قيمةً وقامة وطنية كبيرة، أدَّى دَوره وواجبه الوطني في أعلى منصات القضاء على أكمل وجه حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

 

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة المستشار سمير يوسف البهي، ولكلِّ أهله وذويه وزملائه ومحبيه… وكل أعضاء الأسرة القضائية، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهلَه وذويه خالص الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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