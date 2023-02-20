شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لا يوجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء عن أشهر أعراض القولون العصبي والتى تمثلت في :-
وجود ألم أسفل البطن
اضطرابات في حركة الأمعاء، وتشمل تناوب بين الإسهال والإمساك.
شعور بالمغص، وألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام.
الانتفاخات والغازات.
الشعور بألم في المعدة والأمعاء.
وجود مرارة في الفم.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا يوجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبى وطالبت بضرورة استشارة الطبيب للحصول على التشخيص السليم والصيدلي من أجل الاستخدام الأمثل والآمن للدواء