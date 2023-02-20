شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لا يوجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء عن أشهر أعراض القولون العصبي والتى تمثلت في :-

وجود ألم أسفل البطن​​

اضطرابات في حركة الأمعاء، وتشمل تناوب بين الإسهال والإمساك.​​

شعور بالمغص، وألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام.​​

الانتفاخات والغازات.​​

الشعور بألم في المعدة والأمعاء.​​

وجود مرارة في الفم.​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا يوجد وصفة غذائية تصلح لكل مرضى القولون العصبى وطالبت بضرورة استشارة الطبيب للحصول على التشخيص السليم والصيدلي من أجل الاستخدام الأمثل والآمن للدواء