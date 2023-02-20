الصحة تكشف تفاصيل إنشاء معمل للأمان الحيوى بطاقة إنتاج 200 مليون جرعة لقاح

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك تعاون كبير مع الصين مشيرا إلى تجهيز وإنشاء معمل للبحوث العلمية للأمان الحيوى بمستوى BSL-3».

وتابع الدكتور حسان عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أن معمل البحوث العلمية للأمان الحيوى بمستوى «BSL-3»، يجرى إنشاءه على مساحة 5860 متر مربع، بطاقة إنتاجية متوقعة 200 مليون جرعة لقاح، وبتكلفته 735 مليون جنيه.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار : يضم مناطق إنتاجية لـ(زرع الخلايا، استنبات الفيروسات، التحضير، الرقابة على الإنتاج والجودة، التنقية، المحاليل)، حيث سيكون بمثابة مركزًا عربيًا وإقليميًا متخصصا فى مجال البحوث العلمية، بما يؤهله ليصبح قبلة الدول العربية والإفريقية، للتشارك فى مجالات الأبحاث العلمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار سرعة الانتهاء من تجهيز معامل السلامة الحيوية، مؤكدًا أهميته فى تيسير التعامل مع أى جوائح مستقبلية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية بمجال الصناعات الطبية، الأمر الذى يساهم فى الارتقاء بالقطاع الصحى المصري.