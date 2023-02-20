شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بسوريا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
سفينة مساعدات تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا
وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى ميناء اللاذقية بسوريا.
أبرزت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيس بوك" تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق في مواجهة آثار زلزال 6 فبراير 2023.
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان "آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032"، والذي أوضح أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، كما يتم بذل جهود مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل.
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء بدأ التحسن النسبى فى الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، كما تتجاوز درجة الحرارة حاجز 20 درجة نهارا.
وجه الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، رسالة دعم ومساندة باسمه وباسم المجلس وجميع المشاركين فى الملتقى العربى للمياه للشعبين الشقيقين فى سوريا وتركيا الذى انطلقت فعالياته اليوم بدبى للشعبين السورى والتركى، لاحتواء تداعيات الكارثة الإنسانيةً الرهيبة الناجمة عن الزلزال الذى ضرب مناطق بالبلدين قبل عدة أيام.
التموين: توريد محصول القصب يصل لـ3.2 مليون طن وإنتاج 310 آلاف طن سكر
أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين، أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين بلغت 3 ملايين و200 ألف طن قصب، وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضى وحتى أمس تم انتاج نحو 310 آلاف طن سكر من الكميات التى تم توريدها من المزارعين وجارى تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ستقوم بدورها بطرحها فى مخازن شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.