شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وشبورة وطقس معتدل.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
- الاثنين 20 فبراير :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
الثلاثاء 21 فبراير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- الأربعاء 22 فبراير:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
- من الخميس 23 فبراير إلى السبت 25 فبراير :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة