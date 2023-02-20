شكرا لقرائتكم خبر عن 500 طن مساعدات على متن سفينة مصرية تصل ميناء اللاذقية بسوريا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت صباح اليوم إلى ميناء اللاذقية السورى سفينة مصرية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية، لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.



مساعدات مصرية

وصلت صباح اليوم سفينة مصرية محملة بـ500 طن مساعدات إغاثية إلى ميناء اللاذقية السورى

تسليم المساعدات إلى منظمة الهلال الأحمر العربى السورى لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال

كان الرئيس السيسى أعلن تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق فى هذا المصاب الأليم

دعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين

أعرب الرئيس فى اتصال هاتفى مع نظيره السورى بشار الأسد عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال المدمر