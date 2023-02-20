التموين: توريد محصول القصب يصل لـ3.2 مليون طن وإنتاج 310 آلاف طن سكر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين، أن نسب توريد محصول القصب من المزارعين بلغت 3 ملايين و200 ألف طن قصب، وذلك من بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضى وحتى أمس تم انتاج نحو 310 آلاف طن سكر من الكميات التى تم توريدها من المزارعين وجارى تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ستقوم بدورها بطرحها فى مخازن شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالى بواقع 290 جنيها لتصل إلى 1100 جنيه مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضى بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج والاسعار العالمية مؤكدا أن هذه الاسعار تحقق توازن بين تكلفة الانتاج وتحقيق ربح مجزِ للمزارعين.

وأوضح الوزير، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين خلال 15 يوما من التوريد، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجى من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الإستهلاك مشيرا إلى أن الاحتياطى سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب بالإضافة إلى بدء موسم حصاد بنجر السكر فى فبراير المقبل.

من جانبه، قال اللواء عصام البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية احدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، أنه مستهدف استلام نحو 8 مليون طن قصب خلال الموسم الحالى لإنتاج 850 ألف طن سكر .

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع فى إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ،كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30% .

وتستمر وزارة التموين فى إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة كما تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بمعارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا التأكد من التزام الجميع بالتخفيضات المعلنة كذلك أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم لشوادر ومنافذ فروع" أهلا رمضان " أول بأول ،كما أكدت الوزارة على توفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية للمواطنين وان مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من كافة المنتجات يكفى لعدة أشهر إضافة إلى التعاقد المستمر على شراء السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجى طوال الوقت.