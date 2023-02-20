شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة يبرز تنفيذ توجيهات الرئيس بوصول مساعدات إغاثية للشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيس بوك" تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق في مواجهة آثار زلزال 6 فبراير 2023.

وتابعت الصفحة :"وصلت صباح اليوم إلى ميناء اللاذقية السوري سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامناً مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفاً إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".