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أخبار 24 ساعة.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أى مؤشرات على حدوث زلازل فى مصر

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الدكتور جاد القاضي - رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية القاهرة - سامية سيد - الدكتور جاد القاضي - رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

محمود طه حسين

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:00 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي مؤشرات حدوث زلازل في مصر

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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