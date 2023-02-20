شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أى مؤشرات على حدوث زلازل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور جاد القاضي - رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
محمود طه حسينالإثنين، 20 فبراير 2023 12:00 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي مؤشرات حدوث زلازل في مصر
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