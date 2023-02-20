حجازى: التعليم الفنى قاطرة التقدم الاقتصادى ونسعى لتغيير الصورة الذهنية عن الخريج

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم الفنى قاطرة التقدم الاقتصادى، موضحا أن الوزارة تسعى لتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن خريج التعليم الفنى، جاء ذلك خلال كلمته فى الملتقى الدولى للتعليم الفنى الذى تم افتتاحه اليوم.

وقال وزير التعليم: أن من يعمل فى التعليم الفنى كسبان وأن دورة العمل فى التعليم تقدر تشوف المكسب الخاص بها سريعا.

يذكر أن الملتقى يقام بمشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو و مارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر TCTI، -الوكالة الألمانية للتعاون الدولى جى أى زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر.

وتتضمن فعاليات الملتقى، 6 جلسات، و تناقش الجلسات مستقبل التعليم الفنى والتكنولوجي، وما يقدمه هذا المسار التعليمى حاليا فى العديد من الاتجاهات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص فى دعم المنظومة بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب، ودفع عجلة التعليم الفنى والتدريب المهني، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.