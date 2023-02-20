شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين اعتداء المستوطنين على مسجد السنية بالبلدة القديمة في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اعتداء مجموعة من المستوطنين الإرهابيين المنتسبين لجماعة "شبيبة التلال" المتطرفة، على مسجد "السنية" بالحجارة وتحطيم نوافذه وتدمير ساحته الخارجية بمنطقة السهلة الواقعة في البلدة القديمة بالخليل.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي يعد هو الثاني خلال الأسبوعين الماضيين؛ حيث اعتدى عناصر من جماعة "تدفيع الثمن" الصهيونية المتطرفة على مسجد "سيدنا علي" في قرية الحرم بيافا، وقاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة، مما أدى إلى حدوث أضرار بسقف المسجد.

وأكد المرصد أن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإرهابية من قِبَل المستوطنين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ما هو إلا تعبير عن سياسات الكيان الصهيوني المتطرفة والخبيثة إزاء المقدسات الإسلامية والمسيحية؛ وذلك بغية تغيير الهوية الإسلامية في الأراضي المحتلة وتهويدها، لذا يطالب المرصد المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية بضرورة التحرك لوضع حدٍّ لعنف قطعان المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة إزاء المقدسات ودور العبادة الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى و الحرم الإبراهيمي بإيعاز من أذرع الكيان الصهيو ني الخبيثة.

هذا، وتستهدف جماعات المستوطنين المتطرفة، أمثال جماعة "تدفيع الثمن"، و"لهاڤا"، و"شبيبة التلال" المقدسات الإسلامية في مدينة الخليل بشكل مستمر، والاعتداء الأخير هو الثالث خلال الأربعة أشهر الماضية.