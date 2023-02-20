شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك في افتتاح معرض الدفاع الدولي IDEX 2023 بأبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي فى فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولى "IDEX 2023" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الافتتاح عكس التنظيم الفريد والمتميز للمعرض كما عكس التقدم الهائل الذى وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال التصنيع العسكرى بالإستعانة بأحدث التكنولوجيات المتطورة، معرباً عن سعادته بحضور هذه الدورة الاستثنائية من معرض "IDEX" والتى تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاق المعرض الذى يعد من أكبر المعارض الدفاعية على الصعيدين الإقليمى والدولي، مؤكداً على حرصه للمشاركة فى هذا المعرض الهام للإطلاع على أحدث التكنولوجيات فى مجال التصنيع العسكري.

أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك فى "IDEX 2023" بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة التى تقوم بإنتاجها من ذخائر وأسلحة ومعدات، مؤكداً على اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيات المتقدمة فى مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه من المخطط عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض إلى جانب زيارة أجنحة الشركات المختلفة بالمعرض للإطلاع على ما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع وعرض إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربى التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربى لفتح آفاق لشراكات جديدة مع مختلف الشركات العالمية بمجال التصنيع العسكري، إضافةً إلى دعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة فى النسخة المرتقبة لمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023"المقرر إقامتها فى نهاية العام الجاري.