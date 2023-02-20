التعليم: نطبق المعايير الدولية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ونعد الخريج لسوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هى مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص أو العام، من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل محليا أو دوليا فور تخرجهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتمثل في، تطبيق المعايير الدولية فى التدريس، والتقييم، والمناهج التعليمية توفير بيئة تعليمية متميزة وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم و إدارج تخصصات تقنية حديثة وإعداد أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نتيجة للجهود المتضافرة من قبل الحكومة المصرية شهد التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، خلال كلمته بمعرض ومنتدى التعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب المهني، أنه تحول التعليم الفنى والتدريب المهنى من نظام تعليم وتدريب مهمل إلى اكتساب اهتمام والتزام عالى المستوى كنظام تعليمى رئيسى من شأنه أن يساهم فى التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر، بدءاً من إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتدريب المهنى ( إتقان ) فى أكتوبر 2022، إلى تحويل 80 ٪ من مناهج وزارة التربية والتعليم الفنى إلى المناهج القائمة على الكفاءة و الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لادخال برامج جديدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى المبتكر مثل التعليم الذكى وتكنولوجيا الأعمال والتكنولوجيا المالية.

وأكد مجاهد إلى انه يمتلك التعليم الفني والتدريب المهنى العديد من المبادرات الجديدة والمثيرة التى لديها القدرة على قيادة وتحويل القطاع فى مصر.