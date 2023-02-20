شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان معرض الملتقى الدولى للتعليم الفنى والتدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، معارض الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني.

ويقام الملتقى بمشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو ومارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، -الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وتتضمن فعاليات الملتقى، 6 جلسات، وتناقش الجلسات مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي، وما يقدمه هذا المسار التعليمي حاليا في العديد من الاتجاهات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب، و دفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.