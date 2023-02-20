القوى العاملة تعلن تسليم عقود عمل لذوى همم فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين، أن 20 عاملا من ذوى الاحتياجات الخاصة تسلموا عقود عمل في إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار خارطة طريق وزارة القوى العاملة نحو دمج ذوى الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

وبحسب البيان الصحفي فإن المعينين هم: فارس عبدالتواب عبدالفتاح، ومصطفى محمود عبدالتواب، وإسلام صالح يحي صالح، ومحمود محمد سيد، وفهمي محمد فهمي، وعلاء حمدي كامل، وإسلام شعبان عويس، ومحمد عبدالعزيز محمد، ومعوض سعد معوض، ومحمد سعيد محمد، وكامل بكار كامل، ومحمد عيد خليل، وعبدالله محمد كامل، ويوسف عطية كامل، ورمضان سعيد خليل، ونبيل صابر تادرس، وعياد إسماعيل علي، واية عطوة أحمد، وعباس عنتر عباس، ومحمود صلاح عبدالسلام.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة محمد طه في تصريحات صحفية، إن التعيينات الجديدة لذوي الهمم تأتي أيضا تنفيذا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وبرعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأن العقود جرى تسليمها بحضور سيد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير الموارد البشرية محمد خليفة، رجب ناجح المستشار القانوني للشركة، وعن المديرية: محمد رمضان مدير ادارة بحوث العمالة، وسيد رشاد مدير مكتب تفتيش الصف، وعبد الحميد أحمد مفتش تفتيش الصف، مشيرا إلى أن ذوي الهمم ممن جرى تعينهم سوف يحصلون على رواتب مناسبة، ورعاية اجتماعية وصحية متكاملة.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت في بيان لها أمس الأحد، عن أن مديرياتها، ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع الخمسة الماضية، قامت بِحصر 42% من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت إن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليوناً و477 ألفاً و373 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الإجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 74 ألفاً و254 عامل، وأن المُعين منهم فقط 42 ألفاً و63 عاملا، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 32 الفاً و191 عاملا.

وأكدت "الوزارة" أنه على مدار الـ5 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشأت، ويجرى الآن عملية باقي الحصر، وتعيين باقي الأعداد.



القوى العاملة تعلن تسليم عقود لذوى همم فى الجيزة