شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتوجه اليوم إلى كينيا فى زيارة تستمر لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلي دولة كينيا، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري، في زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك بعد انتهاء زيارته للكونغو.

ومن المقرر أن يجرى سويلم بإجراء العديد من المباحثات مع آليس موتوني واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.

والتقى سويلم أمس ممثلي الشركات المصرية العاملة فى الكونغو، مشيراً إلى أن هذه الشركات المصرية العاملة بالدول الأفريقية تؤكد أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودفع عجلة التنمية المستدامة بكافة دول القارة وبالأخص دول حوض النيل.

وأشار سويلم إلى أن سوق العمل بالقارة الإفريقية بشكل عام وفى دول حوض النيل بشكل خاص يُعد سوقاً واعداً في مختلف المجالات، مما يشجع على مشاركة الشركات المصرية في مختلف المجالات وخاصة مجالات البنية التحتية والطرق والكهرباء والطاقة وشبكات مياه الشرب والإسكان والبترول والنقل وغيرها من المشروعات.

وأعرب عن فخره الشديد بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية في العديد من الدول واقتحام سوق العمل في دول الحوض وبالأخص بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يؤكد على قوة وتميز الشركات المصرية، ويمثل تجسيداً لدعم مصر لجهود التنمية في أفريقيا، ورؤيتها أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار، مبدياً تطلعه لتكرار نجاح تحالف الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ مشروعات تنموية والتوسع فى الدول الأفريقية ولا سيما دول حوض النيل بما يمثله ذلك من بعد إستراتيجي.