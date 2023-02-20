شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل القسط الأخير من مصروفات العام الدراسى الحالى بداية مارس بواقع 20% والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.
ووجه الوزير بالاهتمام بتفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسي الحالي، والاهتمام بمبادرة "إحياء المسرح المدرسي"؛ وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب ورعايتها بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، وإعداد مديري المديريات التعليمية تقرير أسبوعى لكافة الأنشطة التى تمارس في المدرسة مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.