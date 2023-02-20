شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار ركوب الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، التابع لوزارة النقل، أنه تم تكليف شركة خاصة لإدارة وتشغيل الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية، منها 20 أتوبيس غاز و30 اتوبيس كهرباء، يربطوا جميع أنحاء العاصمة، وسيتم زيادة عدد الأتوبيسات مع اكتمال الانتقال للعاصمة، بالإضافة إلى تشغيل تاكسى كهرباء "تاكسى العاصمة" 145 تاكسى كهرباء، وجارى تجهيز البنية التحتية له من شواحن وأماكن انتظار للشحن بالإضافة إلى تطبيق الكترونى للتشغيل .

وأضاف رئيس جهاز تنظيم النقل لـ الخليج 365، أن خطوط النقل الداخلى بالعاصمة ستعمل في البداية مجانا خلال التشغيل التجريبى، ومع زيادة الكثافات سيكون الركوب بتذكرة، وقيمتها من 5 لـ7 جنيه، وسيتم تحديد تعريفة التاكسى حسب الوقت والمسافة، مشيرا إلى أن أنه تم تحديد أسعار شحن الكهرباء للسيارات الكهربائية حسب ما أعلنته وزارة الكهرباء.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.

وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسارًا لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، وتم تحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، وأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى، اعتبارًا من بداية العام الجارى، من خلال 20 أتوبيسًا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.