شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على المستشار سمير البهي بمسجد الدعوة بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام صلاة الجنازة على المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عقب صلاة العصر من مسجد الدعوة بدمياط الجديدة.

كان توفى المستشار سمير يوسف البهي، بعد صراع مع المرض، فجر اليوم، وسادت حالة من الحزن الشديد، بين قضاة مجلس الدولة عندما تداولوا خبر وفاته، مسارعين بالدعاء له بالرحمه والمغفرة.

والمستشار سمير البهي، من مواليد محافظة دمياط في أول فبراير 1965، وأكمل تعليمه بها إلى أن التحق بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وحصل منها على ليسانس الحقوق عام 1986 بتقدير جيد جدًا؛ حيث كان ترتيبه الثالث على دفعته.

عين في مجلس الدولة في 10 يوليو 1989، وتدرج في العمل القضائي بمحاكم المجلس وأقسامه، وتعد من أبرز المناصب التي شغلها هي رئاسته للمحكمة الإدارية والتأديبية بالمنصورة، ورئاسة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ويشغل الآن عضوية إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا.

له 7 مؤلفات في القانون، هي: شرح قانون نظام العاملين المدنين بالدولة و دفوع وعوارض الدعوى الإدارية وقرارات الإزالة والإخلاء و إجراءات رفع دعوى الإخلاء وقواعد المسئولية التأديببة ودراسة مقارنة بشأن اختصاص القاضي الدستوري وشرح قانون العمل القطري ودراسة مقارنة بشأن شروط قبول دعوى الإلغاء الصفة والمصلحة وأهلية الأختصاص.