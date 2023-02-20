الارشيف / أخبار مصر

إجراءات استخراج رخص السيارات من وحدات المرور.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استخراج رخص السيارات من وحدات المرور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات.

 

ومن تلك الإجراءات: 

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

 

- إجراء اختبار عملى على القيادة.

 

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

 

- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

 

 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

 

- تجهيز 4 صور شمسية.

 

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

 

- نموذج الاختبار الشفوى.

 

 - نموذج الاختبار العملى.

 

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا