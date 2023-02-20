شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انسداد المسالك البولية المتكرر يؤدى للإصابة بالاعتلال الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإصابة المتكررة بانسداد المسالك البولية قد تؤدي لاحقًا إلى الإصابة بالاعتلال الكلوي، لذلك لا بد من الكشف المبكر والمتابعة باستمرار مع الطبيب ضرورية لاكتشاف المرض مبكرًا وعلاجه بطريقة أسهل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى، وأكثر من 750 قافلة طبية، بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادى، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، كما أنها تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة