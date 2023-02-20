شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيادات الجامعية تجرى مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعتى سوهاج والوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين 20 فبراير عقد المقابلات الشخصية مع المتقدمين لرئاسة جامعة سوهاج وجامعة الوادى الجديد، وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات .

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية للمتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة سوهاج، بعد فحص الطعون حيث كشفت عن تقدم 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، وهم:

1ـ الدكتور حسان حمدى نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا.

2ـ الدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ بكلية العلوم.

3ـ الدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد نصير أستاذ بكلية العلوم.

4ـ الدكتور مجدى محمد أمين عميد كلية الطب.

5ـ الدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله الأستاذ بكلية الزراعة.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة الوادى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال لجنة البت فى الطعون وكشفت القائمة عن ترشح كل من :

1 - الدكتور عبد العزيز طنطاوى

2 - الدكتور علاء عبد الحفيظ محمد محمد

3 - الدكتورة عائشة محمود محمد عبد العال

4 - الدكتور خالد فؤاد خالد محمود

5 - الدكتور أسامة زين العابدين عثمان

6 - الدكتور محمود محمد أحمد محمد