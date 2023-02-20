شكرا لقرائتكم خبر عن معارض أهلا رمضان تتيح بيض المائدة ولحوما طازجة بأسعار مخفضة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" بمستوى كافة محافظات الجمهورية.

وطرحت المعارض، زيت الطعام عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيه والأرز من 14.5 إلى 16.5 حسب نسبة الكسر والمكرونة 6 ‏جنيهات والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها والبرازيلي المجمدة 120جنيها وطبق ‏البيض 86 جنيها.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.

وتستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة كما تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بمعارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا التأكد من التزام الجميع بالتخفيضات المعلنة كذلك أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم لشوادر ومنافذ فروع" أهلا رمضان " أول بأول ،كما أكدت الوزارة على توفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية للمواطنين وان مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات يكفي لعدة أشهر إضافة إلى التعاقد المستمر على شراء السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت.