شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع المياه اليوم الإثنين، ولمدة 12 ساعة فى الفترة من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 8 صباحاً عن منطقة طلخا القديمة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بمحطة الصرف الصحى الرئيسية بطلخا تقسيم غنام، وناشدت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين جراء الانقطاع.

فيما أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس الحى، أنه بناء على إخطار من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائى، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بأماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة للفصل الواحد، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.