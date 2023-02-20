شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق تم إدراجها لإعادة التخطيط بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
منطقة كورنيش النيل بحي الساحل، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 154.5 فدان.
منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 14.62 فدان.
منطقة كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، وتبلغ مساحة هذه المنطقة 1642.75 فدان.
المنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة، بمساحة (5958.71) فدان بمحافظة الجيزة.
وسلكت محافظة القاهرة طريقا طويلا فى تطوير المنازق العشوائية والتى كانت تمثل 50% من مساحتها، وهو ما انعكس على حياة المواطنين بالمحافظة ومستقبل الأجيال القادمة بهذة المناطق، حيث تغير الحال من النقيض للنقيض لسكان هذه المناطق بعد نقلها لمدن جديدة مجهزة وتوفير وحدات سكنية بمقابل رمزى لسكان العقارات المقامة على أراضى الدولة وكذلك تعويض السكان أصحاب الملك بوحدات بديلة او بأموال حسب رغبتهم، وهو ما خلق مجتمعات جديدة مثل مدن الأسمرات والمحروسة وأرض الخيالة ومدينة معا، وروضة السيدة وأهالينا 1 و2 وغيرها، بالإضافة إلى تخطيط بعض المناطق على رأسها المنطقة خلف سور مجرى العيون.