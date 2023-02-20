شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تعرض تسجيلا نادرا ليوسف وهبى يشيد بالمسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى "المسرح القومى"، المذاع على القناة الوثائقية، تسجيل نادر للفنان الراحل يوسف وهبى، يشيد فيه بالمسرح القومى ويكشف أهميته.

وذكر الفيلم الوثائقى، أن الطراز الخاص بالمسرح القومى كان يعتمد على الطراز الإسلامي الممصر، وأسسه مهندس إيطالي بطراز اختاره طلعت حرب، وكان تكوين الصالة عازلا للصوت، مشيرا إلى أن الكلمة على المسرح القومى يكون لها استجابة وتأثير عند المتلقى مختلف عن أي خشبة مسرح أخرى .

فيما قالت الفنانة سميرة عبد العزيز ، إنها تجل وتحترم خشبة المسرح القومى واتشرف بانتمائى إلى المسرح القومى، فيما قالت الفنانة سميحة أيوب، إن المسرح القومى مؤسسة قديمة بها أساتذة تعلمنا منهم هي البذرة ونحن الزرع الذى قمنا بعد ذلك .

وذكر الفيلم الوثائقى، أن المسرح القومى مر بأزمات كثيرة على رأسها أزمة 1929 وأنقذها تأسيس الفرقة القومية للمسرح القومى. من جانبها قالت الفنانة سلوى عثمان، إن المسرح القومى له وقع مختلف، لأن به عراقة وأصالة وفن عظيم ستقدمه.