شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة شوادر "ضد الغلاء" فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التموين بالجيزة، استمرارها في إقامة المعارض والشوادر في مختلف قطاعات المحافظة، لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة تعمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات على التوسع في المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة؛ لزيادة المعروضات أمام المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

ونوهت المديرية أنها أقامت 10 شوادر إضافية للسلع في مراكز وأحياء المحافظة منذ بداية العام الجديد، لتضاف إلى ما تضمه المحافظة من معارض ومنافذ تغطي كافة القطاعات؛ لإتاحة كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، في إطار مبادرة "ضد الغلاء".

وأوضحت المديرية أماكن شوادر السلع الجديدة، على النحو الآتي:

- شادر بجوار المدرسة الإعدادية بنين – مركز الصف

- شادر بشارع الجمهورية - البدرشين

- شادر أمام الموقف القديم - الوراق

- شادر بشارع الوحدة - إمبابة

- شادر في منطقة المنوات - أبو النمرس

- شادر أمام مكتب بريد الباويطي - الواحات البحرية

- شادر في قرية برطس - أوسيم

- شادر أمام مرور الحوامدية

- 3 شوادر في قرى نكلا وذات الكوم ومركز منشأة القناطر