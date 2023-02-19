شكرا لقرائتكم خبر عن "الوثائقية"تعرض آراء أساتذة التاريخ حول نضال أدهم الشرقاوى بين مؤيد ومعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى آدهم الشرقاوى، والذى تعرضه القناة الوثائقية، عدد من شهادات أساتذة التاريخ الذين كشفوا أن تصريحات الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن آدهم الشرقاوى لم تستند إلى أسانيد وأحادث واقعية.

واستعرض الفيلم الوثائقى، واقعة دخول آدهم الشرقاوى للسجن بحكم 7 سنوات، ثم قيامه بقتل قاتل عمه ، ليحكم عليه بأشغال شقة مؤبدة.

فيما قال بعض أساتذة التاريخ الذين استعان بهم الفيلم الوثائقى، إن آدهم الشرقاوى كان يحارب الإقطاعيين ويوزع الثروة على رجاله ولا يأخذها لنفسه، ولم يكن يظلم إلا من يستحق الظلم ولا يعتدى إلا على الظالمين فقط.

كما تحدث الفيلم الوثائقى على قيام آدهم الشرقاوى بالسيطرة على ثروة أقطاعى يونانى وتوزيع ثروته على الفلاحين.