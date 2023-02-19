شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى ممثلى الشركات المصرية العاملة فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سويلم أن الشركات المصرية العاملة فى الدول الأفريقية تؤكد أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودفع عجلة التنمية المستدامة بكافة دول القارة وبالأخص دول حوض النيل .

وأشار سويلم الى أن سوق العمل بالقارة الإفريقية بشكل عام وفى دول حوض النيل بشكل خاص يُعد سوقاً واعداً في مختلف المجالات ، مما يشجع على مشاركة الشركات المصرية في مختلف المجالات وخاصة مجالات البنية التحتية والطرق والكهرباء والطاقة وشبكات مياه الشرب والإسكان والبترول والنقل وغيرها من المشروعات .

وأعرب عن فخره الشديد بالمستوى العالمى الذى وصلت له الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية في العديد من الدول واقتحام سوق العمل في دول الحوض وبالأخص بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وهو ما يؤكد على قوة وتميز الشركات المصرية ، ويمثل تجسيداً لدعم مصر لجهود التنمية في أفريقيا ، ورؤيتها أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار ، مبدياً تطلعه لتكرار نجاح تحالف الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات تنموية والتوسع فى الدول الأفريقية ولا سيما دول حوض النيل بما يمثله ذلك من بعد إستراتيجي .

وخلال اللقاء استمع سويلم لشرح مفصل من الخبراء ممثلي الشركات المصرية عن المشروعات التي تقوم بتنفيذها في الكونغو في مجالات البنية التحتية والطرق والاتصالات والطاقة .