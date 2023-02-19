شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: صناعة السيارات الكهربائية خطوة على طريق الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: فى تقرير لمركز معلومات الوزراء.. صناعة السيارات الكهربائية خطوة على طريق الطاقة النظيفة.. جهود لتوطين الصناعة وقرار رئاسى بتشجيع التجميع المحلى.. فى كلمة وزير الخارجية أمام قمة الاتحاد الأفريقى.. مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لاحتواء الصراعات الأفريقية

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فى تقرير لمركز معلومات الوزراء.. صناعة السيارات الكهربائية خطوة على طريق الطاقة النظيفة.. جهود لتوطين الصناعة وقرار رئاسى بتشجيع التجميع المحلى.. رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2 %على جميع المعدات المستوردة من الخارج.. والحكومة تنظر فى توفير حوافز إضافية فى تقرير لمركز معلومات الوزراء.. صناعة السيارات الكهربائية خطوة على طريق الطاقة النظيفة.. جهود لتوطين الصناعة وقرار رئاسى بتشجيع التجميع المحلى.. رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2 %على جميع المعدات المستوردة من الخارج.. والحكومة تنظر فى توفير حوافز إضافية

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