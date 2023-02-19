شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم زيارة لممثلى شركات السياحة الإيطالية فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تعريفية لعدد 186 من ممثلي شركات السياحة الإيطالية لمدينة شرم الشيخ، للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر منظمى الرحلات الإيطالية.

وخلال هذه الزيارة التعريفية قام ممثلو الشركات السياحية الإيطالية بجولة زاروا خلالها عدد من الفنادق والأماكن السياحية بمدينة شرم الشيخ، كما قام أعضاء مكتب الهيئة بمدينة شرم الشيخ بإهدائهم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية باللغة الإيطالية عن المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الزيارة التعريفية تأتي في إطار حرص الوزارة على تعريف ممثلي شركات السياحة الإيطالية بالأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما مدينة شرم الشيخ، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة.

كما أكد على أهمية السوق السياحى الإيطالي والذي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى أن المقصد السياحي المصري يعد أحد الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسائحين الإيطاليين، ومؤكداً على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من كافة دول العالم ولاسيما السائحين الإيطاليين.

وعلى هامش هذه الزيارة نظمت الهيئة ورشة عمل لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد السياحي المصري، حضرها الدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، والأستاذ محـمد عبد الغني عضو المكتب الفنى للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والملحق السياحى السابق بايطاليا، وعدد من مسئولي وممثلي شركات السياحة الإيطالية المشاركين في الزيارة التعريفية.

وخلال ورشة العمل استعرض مـحمد عبد الغني من خلال عرض تقديمى باللغة الإيطالية التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وكافة الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية التي يتميز بها، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمي الرحلات على تنظيم الرحلات السياحية إليها، بالإضافة إلى استعراض ما تقوم به الدولة المصرية لربط المنتجات السياحية بعضها ببعض لخلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.

كما تحدث عن أبرز المشروعات القومية الكبرى ومنها المدن المصرية الجديدة مثل مدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز وزيادة فرص الاستثمار في مختلف الأماكن في مصر. وتطرق إلى الحديث عن الفعاليات الهامة التى نظمتها مصر مؤخراً.



