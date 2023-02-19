شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة شمامسة وتدشين أوانى مذبح لكنيسة القديس الأنبا نوفير بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، رئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي، أمس، في كنيسة القديس الأنبا نوفير السائح بقرية عزبة بدوي التابعة للإيبارشية.

وشارك فى الصلوات عدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ثمانية من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشّن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح وأيقونات بالكنيسة.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الاثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

ويقول الأب دوماديوس حبيب الراهب كاهن عام بالقاهرة إن الصوم الكبير له ألحان خاصة أبرزها لحن "أنا أعرف أنك صالح" وتمتنع الكنيسة عن معظم الأطعمة التي يوجد فيها طعام دسم مثل لحوم الحيوانات وغير مسموح بالأسماك في هذا الصوم.

وحول أسابيع الصيام الكبير فيتم تقسيمهم إلى أسبوع الاستعداد للأربعين المقدسة وأسبوع الألام، موضحا أن الصوم الكبير هو صوم درجة أولى وهو أقدسصوم في الكنيسة وأقدس أيامه أسبوع الآلام والأسبوع الأول يسمى الاستعداد والثانى التجربة والثالث الابن الضال والرابع السامرية والخامس المخلعوالسادس المولود أعمى والسابع أسبوع الآلام.