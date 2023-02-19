شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا جبريال يرسم شمامسة لكنيسة الشهيد مار مينا ببنى سويف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا جبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مارمينا بمدينة بني سويف الجديدة، وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة، في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الإثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوم والأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتيا فقط.