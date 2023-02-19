شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تصدر تحذيرا مهما لمرضى السكر بشأن حقن الأنسولين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر من حقن الأنسولين من خلال الملابس، لأن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى تلوث الإبرة والإصابة بالعدوى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: احرصوا على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.