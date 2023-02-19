شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس تنظم حفل "فرحة مصر" بالتعاون مع قصر الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصر الثقافة ببورسعيد، احتفالية بعنوان : "فرحة مصر" بمسرح كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ببورسعيد.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم ترانيم وفقرات وطنية، ثم اختتم الحفل بكلمة ألقاها نيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتكريم المشاركين فى الحفل.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الإثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلامويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوموالأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط.

وأوضح أن هناك أشخاصا يصومون صوما انقطاعيا تماما عن الطعام والشراب من المساء الساعة 12 منتصف الليل حتى اليوم الثانى إلى وقت المساء، ويصلفى بعض الأحيان كعدد ساعات صوم رمضان فى بعض الأيام، ويرجع ذلك لطاقة الأشخاص، حيث يقدمون ذلك إلى المسيح على نية أولادهم أو على نيةالمرضى وهناك أشخاص يستخدمون المياه، ويرجع أيضا لمدى قدرتهم على التحمل ومدى استعدادهم وتحديد الهدف ممكن تعبير عن محبة لربنا أو تدريب روحى للخلاص من خطية.