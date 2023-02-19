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‫"الزراعة" تواصل تدقيق مساحات القمح على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد زراعات محصول القمح، والزراعات الشتوية بمحافظة أسيوط.

 

وشملت الزيارة تدقيق زراعات القمح على الطبيعة ومراجعة السجلات والمرور على زراعات الفول والبنجر ومتابعه منظومة صرف الأسمدة وكذلك تفقد عددا من الجمعيات الزراعية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ التكليفات وسير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بدعم المزارعين.

 

يأتى تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، والمرور الدائم على الحقول والتواصل مع المزارعين، ومتابعة عمليات تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وعلى رأسها القمح، وحصرها من واقع السجلات ومقارنتها بالطبيعة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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