شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء بطوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

وشارك في الصلاة الأب داود رياض، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، وأعطى الأنبا باسيلوس كلمة العظة حول "معجزة الخمس خبزات والسمكتين"، مؤكدًاأن الرب يتدخل في التوقيت المناسب.

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، فتبدأالكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير في 20 فبراير الجارى، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 27 فبراير.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ويتذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وموته كما هو مسطور فى العهد الجديد، ويسبق العيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحدالشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 19 أبريل المقبل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرفبسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة فى القدس المحتلة.