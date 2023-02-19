شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 2 مليون و700 ألف جنيه مستحقات عمالة مصرية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: أحمد .م.ا.ا، ونجاح.ح.ع ، و ابراهيم.م.ا.ا، وباسم .م.ا.ب، ومحمود.ح.م.ع ، وعصام.ا.م.ا، و خالد.م.ح.ا، و ياسر ع.ا، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.
وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والاستفسارات.