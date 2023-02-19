شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: نقدم خدمات مجتمعية متنوعة وخريجونا ينشرون الوسطية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على الريادة والتميز وتحقيق الجودة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الكليات يسعى سعيًا حثيثًا للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وذكر خلال استقباله لوفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الجامعة تؤدي خدمات مجتمعية متنوعة على مستوى الجمهورية، وأن خريجيها يحملون على عاتقهم مسئولية نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

يذكر أن فريقًا هيئة ضمان الجودة والاعتماد يتفقد كلية الهندسة بنين بالقاهرة في إطار تقدم الكلية للحصول على شهادة الاعتماد البرامجي لقسم التخطيط العمراني من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفق خطة ورؤية جامعة الأزهر لمواكبتها للتطور العلمي، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة، والدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مدير إدارة التدريب بمركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا، والدكتور عمرو هلال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل يوسف، رئيس قسم التخطيط العمراني، والدكتور أحمد القاضي، مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور إمام إبراهيم، والدكتور شهاب محمود، مُنَسِّقَي الزيارة.