شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس برلمان زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمكتبه بمجلس النواب، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له.

أشار رئيس مجلس النواب فى مُستهل اللقاء، إلى تاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، والتي تعود لحقبة التحرر من الاستعمار، مؤكداً على أن مصر عبر تاريخها لم تنفصل عن هُويتها الأفريقية، التي تعتز وتفخر بالانتماء إليها، وقد استعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً على ضرورة التنسيق المُشترك في المحافل الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر لا تعارض حق الشعب الإثيوبي في التنمية وإنما تريد اتفاق قانوني ومُلزم بشأن ملء وتشغيل السد الأثيوبي يحفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، واصفاً القضية بأنها قضية حياة ووجود للشعب المصري.

من جانبه، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي عن عظيم شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال خلال زيارته الحالية لمصر، مؤكداً على العلاقات التاريخية بين مصر وزيمبابوي، ومُشيداً بما تُحققه الدولة المصرية من انجازات في البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تقدم رئيس برلمان زيمبابوي بالتهنئة لمصر لنجاحها في تنظيم قمة المُناخ COP 27 خاصة ما تمخض عنها من إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة آثار التغيرات المُناخية