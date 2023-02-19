شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، زكية ابراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة خطوات التقدم في ملف الطروحات الحكومية، بعد الإعلان عن خطة الدولة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن التحرك في هذا الإطار يأتي في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية التي يتم اتخاذها.

وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل، سواء بالداخل أو بالخارج، منذ الإعلان في مؤتمر صحفي عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، وتستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة، ومن ثم ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة ذلك.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الإجتماع الإشارة إلى أن الإعلان عن طرح الشركات الـ 32 تبعه ردود فعل ايجابية، تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية، سعياً لتفاصيل أكثر، أو للإعلان عن الاهتمام والرغبة في الإستثمار في السوق المصرية والإستفادة من الفرص الواعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق لمتابعة موقف طرح الأسهم بعدد من الشركات المملوكة للدولة، في عدة قطاعات، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تحضيرية للطرح في البورصة، وكذا آلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين، والنسب التي ستخضع للطرح العام في تلك الشركات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات.