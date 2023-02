شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا فستيفال.. يعود بمأكولات شهية وموسيقى ساحرة ومذاق كوكاكولا الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعاون مع مؤسسة "حلم" لمشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الفعاليات تطبيق أعلى معايير الاستدامة وجمع الزجاجات والعبوات البلاستيكية الفارغة لإعادة التدوير معتز عبد الرحمن: ركزنا على الاستدامة كعنصر أساسي لإقامة كوكاكولا فستيفال في عودة لواحدة من أهم الفعاليات الخاصة بالموسيقى والطعام، والأولى من نوعها التي تتجول بعدد من المحافظات، أطلقت شركة كوكاكولا مصر "كوكاكولا فستيفال"، بشكل جديد وفعاليات ممتعة للعام الثاني على التوالي، استثمارا لنجاح النسخة السابقة، وذلك من خلال عدد من الأنشطة الترفيهية، وجولات في مناطق حيوية مختلفة على مدار شهر كامل، لإسعاد المستهلكين من خلال الاستمتاع بمذاق كوكاكولا الفريد مع الأطعمة المختلفة.

كوكاكولا فستيفال سيجمع كافة أسباب السعادة في مكان واحد، بمأكولات مختلفة وانتعاش كوكاكولا والموسيقى، بمشاركة العائلات والاصدقاء وسط أجواء مبهجة مليئة بالانشطة الترفيهية والألعاب والمسابقات، بمشاركة عدد كبير من المطاعم الشهيرة بما يجذب عدد كبير من الجماهير ومحبي كوكاكولا، في حدث يهتم بفنون الطبخ العالمية، ضمن جهود كوكاكولا الهادفة الى الاهتمام بالترفيه بمفهوم جديد يعتمد على أكثر العادات المصرية المحببة لدى الجماهير والخاصة بتذوق الطعام والموسيقى بشكل جديد.

حرصت كوكاكولا خلال النسخة الجديدة على التعاون مع مؤسسة "حلم" لتمكين الأشخاص ذوي الهمم من المشاركة في الفعاليات، والحرص على جمع الزجاجات والعبوات البلاستيكية الفارغة، حفاظا على البيئة، وللتخلص الآمن من النفايات، لتشجيع الحاضرين وتوعيتهم على أهمية التخلص الصحيح للنفايات وإعادة التدوير ليصبح أول حدث يهتم بالحفاظ على البيئة، وتنفيذ كافة فعالياته وانشطته دون مخلفات.

وتتضمن جولات كوكاكولا فستيفال العديد من المناطق حول القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك بمشاركة مطاعم مثل بافلو برجر Buffalo Burger، سميحة، ميت موت Meat Moot، عز المنوفي، What the Crust، Munch and Shake، Gringos، كوك دور Cook Door، Dirty Cookie، Taiyaki، وShrimps Hut لتقديم أشهى المأكولات مع الاستمتاع بمجموعة من العروض الترفيهية الموسيقية لديسكو مصر وعسيلي ومصطفى حجاج وغيرهم من النجوم.

وتعليقاً على ذلك، صرح معتز عبد الرحمن، المدير العام لشركة كوكاكولا مصر أن "كوكاكولا فستيفال هو تجسيد حقيقي لهدف الشركة "إنعاش العالم وإحداث فرق" عن طريق تجربة مميزة تهدف الشركة من خلالها إلى المزج بين الاستمتاع باللحظات السعيدة المرتبطة بالطعام والموسيقى وارتباط هذه اللحظات بوجود كوكاكولا، كما إننا نسعى إلى أن يكون معنى الانتعاش الذي تضيفه هذه الأجواء ليس فقط في المعنى المادي، بتواجد الأشخاص داخل هذه الأجواء السعيدة فقط، ولكن أيضًا من خلال إحداث الفارق في المجتمعات".

أضاف أن الشركة اتخذت الاستدامة ركيزة أساسية لإقامة كوكاكولا فستيفال، من خلال جمع العبوات والزجاجات أثناء الحدث لإعادة تدويرهم والتعامل الفوري معهم بشكل صحيح، بالإضافة إلى تحقيق هدف آخر بالتعاون مع "حلم" يتمثل في ضمان قدرة الأشخاص ذوي الهمم على المشاركة في الفعاليات ليصبح أول مهرجان في مصر يراعي ذوي الهمم ويكفل لهم سبل المشاركة والحضور.